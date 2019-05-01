رياضة | رونالدو يوجه رسالة نارية لـ "ميسي" قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يوجه رسالة نارية لـ "ميسي" قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء لمواجهة مضيفه فريق نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع الفريقان على ملعب الكامب نو ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من أعرق البطولة الأوروبية تشامبيونزليج.

ويتمنى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أن ينجح الريدز بقيادة محمد صلاح في الإطاحة برفقاء ليونيل ميسي من البطولة ويبدو أنه مهتم للغاية بشأن المواجهة ومدى الطريقة التي سيؤثر بها الأرجنتيني على تأهل فريقه وقيادته للفوز باللقب.

Advertisements

وكان رونالدو قد حقق البطولة في خمسة مناسبات من قبل أربعة منهم مع ريال مدريد وبطولة وحيده رفقه فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الوقت الذي يملك فيه ليونيل ميسي لقب دوري الأبطال مع برشلونة في أربعة مناسبات.

وتبدو الفرصة مواتية أمام ميسي من أجل حسم اللقب الأوروبي الخامس له والسادس لفريقه في الوقت الذي وقف فيه كريستيانو عاجزاً وشاهد خروج فريقه الجديد يوفنتوس من الدور ربع النهائي على يد فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ولعل أبرز الأسباب التي تدعوا رونالدو إلى تمني خروج برشلونة من البطولة أنه في حاله نجح ميسي في قياده كتيبه فالفيردي للحصول على اللقب سيقترب بشده من الكرة الذهبية السادسة في مسيرته الكروية الأمر الذي سيجعله متفوقاً على الدون صاحب الخمس تتويجات فقط.