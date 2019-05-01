رياضة | إحدى الشركات الأوروبية تتعاقد مع إبراهيم سعيد لتقديم مواهب كروية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحدى الشركات الأوروبية تتعاقد مع إبراهيم سعيد لتقديم مواهب كروية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إحدى الشركات الأوروبية تدشين النموذج الاول محليا والافضل اقليميا للمدارس الداخلية الرياضية، والتي تحدث التوازن بين التعليم الدولي المميز المعتمد وصناعة النجم الرياضي المحترف, تتشرف شركة سويدتيفبل للخدمات التعليمبة والاستشارات" الممثل التجارى للشركة السويدية "سويدتيفبل", والشريك الاستراتيجي لشركة "ايجيتيفل" الممثل المعتمد لدى الجامعات والمدارس الامريكية والكندية والاوربية الدولية المعتمدة عالميًا بدعوة سيادتكم لتوقيع مجموعة من البروتوكولات الهامة مع بعض هذه الجامعات والمدارس الاوربية الرياضية من أجل اعداد وتأهيل جيل واعد واحداث نقلة نوعية تعليمية ورياضية وفتح فرص جديدة للطلبة الموهوبين للاحتراف الرياضى الاكاديمي وتأهيلهم لسوق احترافي اكثر تميزا .

كما يتم الاعلان عن توقيع عقد مع النجم الكابتن ابراهيم سعيد كمستشارا رياضيا لشركة ” سويدتيفيل ” والاعلان عن احد اهم شراكتنا في مجال الرياضة في حضور ممثلين عن جامعة UCAM الاسبانية الرياضية واكاديمية FYDIDI السويسرية الرياضية وذلك خلال المؤتمر الصحفي.