رياضة | مصطفى محمد يقود تشكيل الطلائع أمام الأهلي

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أعلن لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :-

محمد بسام - محمد أبو المجد بوشا - إسلام جمال - علي الفيل - خالد سطوحي - محمد رزق - أحمد سامي - أحمد سمير - تالانداي - فرانك ستيفن - مصطفى محمد.