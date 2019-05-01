رياضة | كوستا على رادار نابولي

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن نابولي مهتم بضم دييجو كوستا نجم أتلتيكو مدريد لتدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل.



وأكد الموقع الإيطالي بأن نابولي يريد ضم مهاجم في الصيف في ظل الشائعات عن رحيل لورينزو إينسني نجم الفريق في الصيف إلى ميلان أو إنتر ميلان أو باريس سان جيرمان وذلك بسبب سوء علاقته مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كوستا يرغب في الرحيل عن أتلتيكو مدريد مشيرا إلى أن الروخيبلانكوس يرغب في بيعه أيضًا هذا الميركاتو الصيفي المقبل.



وذكر الموقع الإيطالي أن نابولي سيواجه مشكلة كبيرة لو أراد ضم كوستا وهي راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد والبالغ 8,5 مليون يورو سنويا.



وأوضح الموقع الإيطالي أن أتلتيكو مدريد يسعى لضم مهاجم قوي في الصيف المقبل وحدد عدد من النجوم أبرزهم الأوروجوياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان.