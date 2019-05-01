شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش.. وليد أزارو يقود تشكيل الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسماء اللاعبين البدلاء أمام طلائع الجيش، في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - هشام محمد - حسين الشحات - رامي ربيعة - جونيور أجاي - محمد هاني، فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير وناصر ماهر ومروان محسن.





الأهلي ضد طلائع الجيش

كان لاسارتي قد أعلن عن التشكيل الأساسي وجاء كالتالي:

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : وليد أزارو.