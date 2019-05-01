شكرا لقرائتكم محمد بن فيصل يستقيل من رئاسة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استقال الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال المكلف من منصبه، وذلك عقب يومين من تلقي فريقه الخسارة أمام التعاون بهدفين دون رد في الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أبقته في المركز الثاني خلف النصر مع بقاء جولتين على نهاية المسابقة.
وتلقى الهلال أكثر من ضربة موجعة خلال أسبوعين، كان أولها الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، ومن ثم تلقى خسارة تاريخية أمام التعاون في نصف نهائي كأس الملك 5-0، قبل أن يخسر أمام التعاون مجدداً في الدوري.
وهذه المرة الثانية التي يتولى بها الأمر محمد بن فيصل رئاسة النادي الأزرق، بعد فترته الأولى بين عامي 2004 و2008.
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