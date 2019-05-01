شكرا لقرائتكم بوتشيتينو يدافع عن قراره في مباراة أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن قراره بعدم استبدال المدافع يان فيرتونخين عقب إصابته مباشرة خلال مباراة الفريق يوم الثلاثاء أمام أياكس الهولندي، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وخسر توتنهام صفر - 1 أمام ضيفه الهولندي ليزداد موقفه صعوبة قبل مباراة الغياب المقررة يوم الأربعاء المقبل في أمستردام.

وكان فيرتونخين تعرض للإصابة في رأسه إثر اصطدامه بزميله توبي ألديرفيريلد بعد مرور نصف ساعة من المباراة، وتلقى اللاعب العلاج لمدة خمس دقائق قبل عودته للعب.

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ورغم عودته للملعب، بدا فيرتونخين بحال سيئة حيث ظهر مهتزا ولا يستطيع اللعب بنفس القوة ما دفع المدرب إلى تغييره في الدقيقة 39.

ودافع بوتشيتينو عن قراره مؤكدا: في هذه اللحظة يقرر الطبيب ما إذا كان اللاعب بحال جيدة... الطاقم الطبي هو صاحب القرار في هذه الحالة. لم أتدخل في القرار.

وكان بوتشيتينو أوضح بعد انتهاء المباراة بلهجة تتسم بمزيج من الثقة والحذر: فيرتونخين على ما يرام... نأمل في ألا تكون الإصابة كبيرة. سيخضع للفحص قبل الحكم على قرته على المشاركة في التدريبات والمباريات.