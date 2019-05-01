إيكر كاسياس أدخل المستشفى بسبب أزمة قلبية وحاله مستقرة

اسماء السيد - أعلن نادي بورتو البرتغالي الأربعاء أن حارس مرماه الإسباني المخضرم إيكر كاسياس أدخل المستشفى بشكل طارئ بسبب أزمة قلبية، مؤكدا أن حال الدولي السابق البالغ 37 عاما، مستقرة.

وأشار النادي الى أن كاسياس تعرض للأزمة القلبية خلال الحصة التدريبية صباح اليوم، ونقل على أثرها الى المستشفى، مؤكدا أنه في حال صحية "مستقرة"، وأن "المشكلة القلبية التي تعرض لها تم حلها".

وأوضح النادي أن الأزمة كانت عبارة عن انسداد "حاد" في الشرايين.

وبحسب وسائل الإعلام البرتغالية، خضع الحارس السابق لمرمى ريال مدريد الإسباني، والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، لعملية قسطرة في القلب.

وعلق النادي الملكي الإسباني على ما تعرض له قائده السابق ببيان جاء أعرب فيه عن "دعمنا لقائدنا المحبوب (...) كاسياس علمنا طوال مسيرته الاحترافية تجاوز التحديات الصعبة لتعزيز نجاحات نادينا".

وتابع "لقد علمنا ألا مكان للاستسلام في طريقة حياتنا، وأظهر لنا في عدد لا يحصى من المرات أن الطريق لتحقيق الفوز هو أن نكون أقوى كلما كان التحدي أصعب (...) ريال مدريد يريد أن يرى قائده الأسطوري يتعافى في أسرع وقت ممكن، ويرسل إليه كل الشجاعة الممكنة في العالم".

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وكان كاسياس قد مدد في آذار/مارس، عقده مع بورتو حتى عام 2020، في خطوة تمهد لإنهاء مسيرته مع الفريق البرتغالي الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي خلف بنفيكا، ومن المقرر أن يخوض نهائي كأس البرتغال ضد سبورتينغ أواخر أيار/مايو.

ويتضمن العقد الجديد "عاما إضافيا اختيارا وأنا مقتنع بأنه لن يكون العقد الأخير لكاسياس معنا" بحسب ما أشار رئيس بورتو جورج بينتو دا كوستا.

وكان كاسياس قد قال في المؤتمر الصحافي لإعلان تمديد عقده "ليس من السهل الرهان على شخص يبلغ من العمر 38 عاما تقريبا. أنا ممتن للثقة التي وضعت بي وأتمنى أن أبقى في النادي حيث أشعر أني في منزلي وأرغب في إنهاء مسيرتي معه"، علما بأنه سبق له إبداء رغبته في مواصلة مسيرته في كرة القدم حتى سن الأربعين، وإنهائها مع بورتو.

ونشأ كاسياس في ريال، وبدأت قصته مع النادي الملكي عام 1990 وشق طريقه الى الفريق الأول عام 1999، ومضى لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني خمس مرات.

وانتقل كاسياس من ريال الى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.