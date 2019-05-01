شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الداخلية يحرز الهدف الأول أمام المقاولون والنتيجة 2/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد سالم مهاجم الداخلية فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى الداخلية لتصبح النتيجة 2/1 لصالح الذئاب فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى .

كان أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب قد نجح فى إحراز هدفى فريقه فى الدقيقتين الأولى والـ28 من المباراة ، قبل أن يعدل محمد سالم النتيجة فى الدقيقة 60 وينجح فى إحراز الهدف الأول للداخلية من خطأ فادح لمحمود أبو السعود حارس المقاولون

يذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 43 نقطة ن بينما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة .