شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عنتر فى الجيم بعد الإصابة.. وجروس يُجهز حازم إمام لموقعة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، برنامج تدريبي وتأهيلي خاص لمحمد عنتر صانع ألعاب الفريق، وذلك علي هامش المران الجماعى المقام حالياً بملعب النادى بميت عقبة، وذلك بسبب الإصابة.

وكان جروس قام بتخصيص فقرة للتصويبات فى تدريب أمس، فتوجه عنتر مسددا بيمينه ولكن طالبه جروس بضرورة التسديد بالقدم اليسري ومع أول تصويبة له بيسراه لحقت به إصابة قوية في العضلة الأمامية ليغادر المران.

وحرص الجهاز الطبى للزمالك على الإطمئنان على حالة محمد عنتر، قبل بداية التدريبات الجماعية اليوم، ليقرر الجهاز خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلى بجمانيزيوم النادي.

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ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.

كما خصص الجهاز الفني، فقره تدريبية خاصه لحازم إمام الظهيرالأيمن يؤديها بجمانيزيوم النادي، حيث يسعى جروس لتجهيز اللاعب بشكل قوي وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية فى عضلة السمانة.