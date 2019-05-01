شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوى و أجاى وهاني على دكة بدلاء الأهلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسماء اللاعبين البدلاء أمام طلائع الجيش، في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد المكس بالأسكندرية، في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - هشام محمد - حسين الشحات - رامي ربيعة - جونيور أجاي - محمد هاني، فيما تم استبعاد كلا من مصطفى شوبير وناصر ماهر ومروان محسن.

كان لاسارتي قد أعلن عن التشكيل الأساسي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي- جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : وليد أزارو.