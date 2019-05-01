شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل فريق الكرة فى الصعود للدرجة الثالثة.. مجلس "القناطر الرياضى" يستقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم مجلس إدارة نادى القناطر الخيرية الرياضى، باستقالته ورحيله عقب فشل الفريق الأول لكرة القدم فى الوصول لدروى الدرجة الثالثة، حيث أصدر المجلس بيانا رسميا على الصفحة الرسمية للنادى بالفيس بوك.

وقال المجلس فى بيانه: "يتوجه مجلس إدارة النادى برئاسة المحاسب محمود غريب، إلي جماهير القناطر بالشكر والاحترام والتقدير والعرفان، وكذلك أهالينا في المدينة وأعضاء الجمعية العمومية علي كل جهد بذلوه لمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال مشواره هذا الموسم".

وتابع المجلس في بيانه،"ويتقدم المجلس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الجهاز الفني واللاعبين باعتذار رسمي إلي الجميع عن عدم الصعود للدرجة الثالثة بعد مشوار طويل من الكفاح والمحاولات الجادة، حيث لم يكن في الامكان أفضل مما كان، فلقد حاولنا واجتهدنا وأخطانا وأصبنا ولم نقصر في أي شيء وكنا نسير في الطريق الصحيح، ورغم كل ما أنجزه المجلس الحالي علي الأرض والتخطيط للمستقبل سواء علي صعيد الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والتي يشهد لها القاصي والداني إلا أن كرة القدم هي عنوان المكان والكيان حيث لم يحالفنا التوفيق برغم كل ما فعلناه وانفقناه، لذا يرى المجلس الاكتفاء بما قدمه خلال الـ15 شهرا الذى أدار فيها المكان دون حسابات أو مصالح اللهم مصلحة القناطر وجماهيرها".

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وأعلن المجلس، بالكامل رحيله واعتذاره عن عدم استكمال المهمة وتركها لمن قد يكون أفضل خاصة وأنهم تحملوا الكثير من الهجوم الشخصى علي المجلس وأعضاءه ورئيسه ومحاولات البعض المستمرة لعرقلة المسيرة.

واختتم المجلس بيانه، "ويوجه المجلس الشكر للجميع علي الدعم والمساندة آملين أن تتفهموا حقيقة الأوضاع وما تم انجازه بعيدا عن الفريق الأول وأن يأتي من هو أفضل لاستكمال المسيرة واضعين أنفسنا تحت تصرف النادي وأعضاءه وأهالينا في أي وقت مقررين العودة ألي صفوف الجماهير والمدرجات لمساندة الكيان ودعمه بكل السبل على ان يكون القرار كتابيا خلال مجلس الادارة المقرر عقده خلال ساعات.