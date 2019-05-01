شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر عقد اجتماعاته يوم "الأحد" الأول من كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، عقد اجتماع شهرى للمجلس بشكل دورى، وتقرر له يوم الأحد الأول من كل شهر. واتفق أعضاء اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير على عقد الاجتماع الشهري بصفة منتظمة لمتابعة كل المستجدات على الساحة. يذكر أن اتحاد الكرة عقد اجتماعه الأخير يوم الأحد الماضى واتخذ عدة قرارات أهمها تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالدورى.

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