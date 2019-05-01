شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. المقاولون يتقدم على الداخلية بهدفي أحمد على فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المقاولون العرب على الداخلية بهدفين نظيفين بعد انتهاء الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى . Advertisements نجح أحمد على كامل هداف المقاولون العرب فى إحراز هدفى فريقه فى الدقيقتين الأولى والـ28 وسط سيطرى كاملة للاعبى الذئاب على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ، فى الوقت الذى اختفى فيه تماما لاعبو الداخلية وفشلوا فى بناء أى هجمة خطيرة على مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون . يذكر أن المقاولون يحتل المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 43 نقطة ن بينما يحتل الداخلية المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة .

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