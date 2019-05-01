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الأهلى يصل ملعب المكس قبل مواجهة الطلائع فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى لملعب المكس قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر اقامتها فى تمام الساعة السابعة إلا ربع، بالمواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً اليوم الأربعاء.

 

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