شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين جروس لاعبى الزمالك تنتهى بـ"قراءة الفاتحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، قبل انطلاق المران الجماعى المقام حالياً على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة العودة أمام النجم الساحلي يوم الاحد المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.

وأكد جروس للاعبي الزمالك أن لقاء الأحد مصيري وحاسم، في مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفدرالية، لافتًا إلى إنه يثق فى قدرتهم جميعا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق التونسى والصعود للنهائي.

ونقل المدير الفني، للاعبين بعض الأمور الفنية التي يخطط لتنفيذها فى التدريبات مطالبهم بالالتزام والتركيز الشديد، وفي نهاية الجلسة، قام الجميع بقراءة الفاتحة في وجود المدرب وجهازه المعاون الفني والإداري.