انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تستضيف في عيد الفطر عرضاً للمصارعة الحرة! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 05:46 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأربعاء، استضافتها عرضاً ثالثاً للمصارعة الحرة للمحترفين، ضاربة بعرض الحائط الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها في المرتين السابقتين.

وذكرت الهيئة المسؤولة عن جميع الأنشطة الرياضية في المملكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العرض الثالث المرتقب سيقام في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في السابع من يونيو المقبل.

ويعني ذلك أن عرض المصارعة المرتقب سيتزامن مع احتفالات السعوديين والمسلمين في جميع أرجاء العالم بعيد الفطر السعيد، عقب صيام شهر رمضان.

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وكانت السعودية قد استضافت عرضين سابقين؛ الأول حمل عنوان "أعظم رويال رامبل"، بمدينة جدة في أبريل 2018، في حين جرى الثاني بالعاصمة الرياض، في نوفمبر من العام ذاته، وحمل عنوان "جوهرة التاج".

ولاقى العرضان انتقادات شرسة بسبب ظهور مصارِعات شبه عاريات في مشهد "لا يليق بمجتمع محافظ"، فضلاً عن ظهور علم إيران فوق الحلبة، ما أثار غضب السعوديين على نطاق واسع.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، قد وقّع نهاية فبراير 2018، اتفاقية مع فينس مكمان، رئيس اتحاد "WWE"، لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة مدة 10 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار تحوّلات اجتماعية واقتصادية ورياضية تشهدها المملكة؛ إذ لوحظ منذ وصول محمد بن سلمان لولاية العهد اتخاذ سلسلة من القرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود؛ أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، وتدشين صالات رياضية للنساء، وإقامة مسابقات رياضية لهن كالماراثون والدراجات الهوائية وبطولات كروية وغيرها.