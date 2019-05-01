انت الان تتابع تفاصيل خبر تحت وطأة الهزائم.. أمير سعودي يتنحى عن رئاسة الهلال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 05:46 مساءً - قدّم رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل بن سعود آل سعود، الأربعاء، استقالته من منصبه، بعد ساعات قليلة من رحيل نائبه فهد الراشد.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن الهيئة العامة للرياضة تلقت استقالة رسمية من محمد بن فيصل، مشيرة إلى أنه سيُكلّف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي طارق التويجري، أو حتى مدير عام النادي عبد الله الجربوع، بمهام الرئيس حتى نهاية هذا الموسم.

وتأتي هذه التطورات التي هزت كيان "زعيم" الكرة السعودية تحت وطأة الهزائم المتتالية للفريق الأول في مختلف البطولات المحلية والعربية، فضلاً عن ضغوط جماهيرية جارفة طالبت الأمير بضرورة التنحي على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

وتعرض الفريق الهلالي لسلسلة هزائم في الأيام القليلة الماضية، حيث كانت البداية خسارة اللقب العربي لصالح النجم الساحلي التونسي، ثم السقوط بخماسية مذلة أمام التعاون في نصف نهائي كأس ملك السعودية.

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وسقط الهلال مجدداً أمام التعاون بثنائية نظيفة، ليفقد صدارة الدوري السعودي لصالح جاره اللدود النصر، ويصبح قاب قوسين من خسارة "الثنائية المحلية".

وفي أكتوبر المنصرم، خسر "الزعيم" كأس السوبر السعودي- المصري أمام الزمالك، وذلك بعد أقل من شهر من تعيين محمد بن فيصل رئيساً للهلال، عقب قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، تركي آل الشيخ، إعفاء سامي الجابر من منصبه.

وكان "بن فيصل" قد اتخذ قراراً غريباً بإقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي كان يُقدم أداءً فنياً رائعاً مع الهلال، وجلب الكرواتي زوران ماميتش بديلاً له، لتسوء النتائج على مختلف المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال على بُعد أربع مباريات من نهاية موسمه؛ إذ سيواجه العين الإماراتي والدحيل القطري في مجموعات دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مواجهة الاتفاق والشباب في الجولتين المتبقيتين في الدوري السعودي.