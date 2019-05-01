انت الان تتابع تفاصيل خبر أياكس على بعد 90 دقيقة من بلوغ "نهائي مدريد" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 05:46 مساءً - وضع نادي أياكس أمستردام الهولندي قدماً في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في عقر دار توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي.

بهذا الانتصار الثمين، ألحق الفريق الهولندي الهزيمة الأوروبية الأولى بالفريق اللندني على ملعبه الجديد "توتنهام هوتسبير استاديوم"، ليصبح رفاق النجم المغربي حكيم زياش على بعد 90 دقيقة من بلوغ نهائي مدريد.

دخل "السبيرز" المباراة منقوصاً من اثنين من أبرز أسلحته الهجومية، وهنا يدور الحديث حول القائد الهدّاف هاري كين للإصابة، والجناح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

واستغل الضيوف ذلك على أفضل نحو ممكن؛ بعدما وضع فان دي بيك فريقه في المقدمة مع حلول الدقيقة الـ15، موجهاً ضربة معنوية كبيرة للفريق اللندني ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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وتعقدت الأمور أكثر على "أصحاب الأرض والجمهور" بعد إصابة المدافع البلجيكي يان فيرتونخين، إثر اصطدامه بالحارس الكاميروني لأياكس أندري أونانا، ليسقط الأول أرضاً، ومن ثم يستبدله المدرب بزميله الفرنسي موسى سيسوكو، بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وبفضل "الكرة الشاملة" وتناقل الكرات بسهولة بين اللاعبين، كان بإمكان رفاق نجم خط الوسط فرينكي دي يونغ زيادة الغلة التهديفية لأياكس واللعب بأريحية أكبر في موقعة الإياب، التي يحتضنها ملعب "يوهان كرويف أرينا"، الأربعاء المقبل، لكن تلك المحاولات لم تجد طريقها إلى الشباك اللندنية.

ويطمح الهولنديون إلى بلوغ المباراة النهائية الأولى منذ عام 1996 والسادسة في تاريخهم المرصع بأربعة ألقاب في المسابقة القارية الأشهر على مستوى الأندية.

وفي المباراة الثانية من "المربع الذهبي"، يستضيف برشلونة الإسباني منافسه ليفربول الإنجليزي على ملعب "كامب نو"، في مواجهة مرتقبة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح.