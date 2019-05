ميسي VS فان دايك.. من ينتصر في موقعة الليفر والبرسا؟

ستكون أم المعارك بكل تأكيد بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، في مواجهة قالت عنها صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، أنها بين أفضل مهاجم في العالم أمام أفضل مدافع في العالم، كما أنها قالت إن فيرجيل فان دايك هو الرجل الذي قام ببناء إمبراطورية كلوب.

فيرجيل فان دايك استحق الفوز بجائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز برأي اللاعبين المحترفبن، بعد موسم رائع قدم فيه أداء مميزا في 36 مباراة خاضها بالمسابقة، بعدما تفوق على بقية المرشحين وهم ساديو ماني (ليفربول) وسيرجيو أجويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي) وإيدن هازارد (تشيلسي).

ميسي راوغ هذا الموسم 168 مراوغة ناجحة في كل المسابقات، في حين فان دايك لم يتم مراوغته هذا الموسم كما لم يتعرض الهولندي للمرواغة منذ الثالث من شهر مارس من العام الماضي 2018، تلك الأرقام أجبرت الجميع على حصر المنافسة بين ميسي وفان دايك ولكن المؤكد أن عدسات الكاميرات ستكون حاضرة في أي نزال بين الثنائي لمعرفة من سيتفوق على الآخر؟

ديلي ميرور، ذكرت أن فيرجيل فان دايك، سيعود للعب على استاد كامب نو مرة أخرى، حيث كانت المرة الأولى في ديسمبر 2013، وذلك حين كان المدافع الهولندي في صفوف سيلتك الاسكتلندي، وهى المباراة التي خسرها زملاء فان دايك بسداسية، لكن ميسي لم يكن متواجدا.

🇳🇱| Virgil van Dijk’s last time out at the Nou Camp 👀 #LFC pic.twitter.com/Z9tThZIj4c