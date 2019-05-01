انت الان تتابع ميسي VS فان دايك.. من ينتصر في موقعة الليفر والبرسا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ستكون أم المعارك في لقاء برشلونة أمام ليفربول بين الثنائي «ليونيل ميسي وفان ديك»، في مواجهة وصفت بأنها بين أفضل مهاجم في العالم أمام أفضل مدافع في العالم.

مواجهات ثنائية عديدة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك حين يستضيف نادي برشلونة الإسباني بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، نظيره ليفربول الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على استاد كامب نو الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018-2019»، والتي سيديرها الحكم الدولي الهولندي المخضرم بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم على استاد أنفيلد، معقل الريدز.

ستكون أم المعارك بكل تأكيد بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، في مواجهة قالت عنها صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، أنها بين أفضل مهاجم في العالم أمام أفضل مدافع في العالم، كما أنها قالت إن فيرجيل فان دايك هو الرجل الذي قام ببناء إمبراطورية كلوب. فيرجيل

ستكون أم المعارك بكل تأكيد بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، في مواجهة قالت عنها صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، أنها بين أفضل مهاجم في العالم أمام أفضل مدافع في العالم، كما أنها قالت إن فيرجيل فان دايك هو الرجل الذي قام ببناء إمبراطورية كلوب. فيرجيل فان دايك استحق الفوز بجائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز برأي اللاعبين المحترفبن، بعد موسم رائع قدم فيه أداء مميزا في 36 مباراة خاضها بالمسابقة، بعدما تفوق على بقية المرشحين وهم ساديو ماني (ليفربول) وسيرجيو أجويرو وبيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج (مانشستر سيتي) وإيدن هازارد (تشيلسي). ميسي راوغ هذا الموسم 168 مراوغة ناجحة في كل المسابقات، في حين فان دايك لم يتم مراوغته هذا الموسم كما لم يتعرض الهولندي للمرواغة منذ الثالث من شهر مارس من العام الماضي 2018، تلك الأرقام أجبرت الجميع على حصر المنافسة بين ميسي وفان دايك ولكن المؤكد أن عدسات الكاميرات ستكون حاضرة في أي نزال بين الثنائي لمعرفة من سيتفوق على الآخر؟ ديلي ميرور، ذكرت أن فيرجيل فان دايك، سيعود للعب على استاد كامب نو مرة أخرى، حيث كانت المرة الأولى في ديسمبر 2013، وذلك حين كان المدافع الهولندي في صفوف سيلتك الاسكتلندي، وهى المباراة التي خسرها زملاء فان دايك بسداسية، لكن ميسي لم يكن متواجدا. Advertisements — The Kopite (@TheKopiteOFF) 🇳🇱| Virgil van Dijk’s last time out at the Nou Camp 👀 #LFC pic.twitter.com/Z9tThZIj4c — The Kopite (@TheKopiteOFF) April 25, 2019 — The Kopite (@TheKopiteOFF)

فان دايك الذي يبلغ قيمته التسويقة 75 مليون جنيه استرليني، سيخوض مباراة ليست بالسهلة خصوصًا أمام الساحر ميسي، في منافسة يمكن أن يطلق عليها الأفضل أمام الأفضل، ولما لا وأن المدافع الهولندي أعاد الكثير من الهيبة لدفاع الريدز، والتي افتقدوها لما يقرب من 30 عامًا. فان دايك يوفر الأسس التي يرتب عليها كلوب لبناء إمبراطوريته في الريدز، وذلك على الرغم من أن التوقيع مع حارس مرمى مميز جاء متأخرًا بالتعاقد مع العملاق البرازيلي أليسون، ومع تواجد عناصر مميزة أخرى مثل ترينت ألكساندر أرنولد وجوي جوميز، على حد وصف ديلي ميرور. يرى فان ديك، أن وصول الريدز للمراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا مجدداً، لا يمثل أي مفاجأة له، حيث قال أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: "أرى ما لدينا. أرى اللاعبين الذين نمتلكهم. أرى الطريقة التي نلعب بها كرة القدم، لهذا الأمر ليس مفاجئاً. لا يزال عليك القيام بذلك يوم الأربعاء. أعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة بشكل لا يصدق، ويجب أن تكون جاهزاً لمواجهة أي مشاكل، ونأمل أن نخرج بنتيجة جيدة تساعدنا على التأهل للنهائي من آنفيلد. سنبذل كل شيء من أجل الوصول للنهائي". وعند سؤاله عن مهمة مراقبة ميسي، أوضح قائد منتخب هولندا أنها تتطلب جهداً جماعياً، مضيفاً: "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم. قلت ذلك من قبل. أنت ترى كيف نلعب وكيف ندافع. نحن لا ندافع بأسلوب رجل لرجل، ولكننا ندافع سوياً ونهاجم جميعاً. سنكون مستعدين". وواصل فان ديك: "الأمر لا يتعلق بميسي فقط، حيث يتمتع الفريق ككل بجودة عالية. ما نفعله هو الاستعداد جيداً للمواجهة. لدينا فريق جيد للغاية قادر على التنافس هناك. الأمر لا يشبه الذهاب لقضاء عطلة أو شيء ما". بالتأكيد سيكون على فان ديك دور كبير لإيقاف خطورة ميسي، الذي لا يُقف بطبيعة الحال، لكن رجال الليفر هذا الموسم يقدمون موسم مميز، حيث أن الفريق لم تهتز شباكه في البريميرليج، سوى 20 مرة فقط خلال 36 مباراة.

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