انت الان تتابع محمد صلاح: الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

محمد صلاح

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، أن الدوري الإنجليزي أهم من دوري أبطال أوروبا، وردا على سؤال أن الدوري أهم لليفربول من دوري الأبطال؟ قال الفرعون المصري، خلال حوار أجراه مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية، اليوم الأربعاء: «بالنسبة للمدينة والنادي نعم، الدوري أهم من دوري الأبطال، إنهم يفضلون الدوري كثيرا، لكنني أفضل الفوز بالاثنين، وإن كان علي أن أختار واحدة فقط، فسأضطر للتضحية بدوري الأبطال من أجل الدوري الإنجليزي».

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وعن وصف الناس له بـ«الغطاس»، وادعائه السقوط للحصول على ركلة جزاء، قال صلاح: «لا أعلم، ليس لدي شيء لأقوله، سيكون لدينا حكم الفيديو في الموسم المقبل، وحينما أحصل على ركلة الجزاء سيقولون إنه مخطئ كذلك.. لكن ليس لدي أي شيء لأقوله حيال ذلك الأمر». وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهات