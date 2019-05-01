انت الان تتابع أمير مرتضى يوجه رسالة قاسية لـ«بين سبورت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
أمير مرتضى
علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، على ما نشره الحساب الرسمي لشبكة قنوات «بي أن سبورتس» الإخبارية، عن حديث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن عدم تجديد تعاقده أو عقد أي جلسات مع إدارة النادي في هذا الشأن، حيث وجه أمير مرتضى رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لحساب «بي أن سبورتس» الإخبارية، قائلًا: «يجب عليكم التركيز في نقل وتحليل المباريات فقط.. فلديكم استوديوهات جيدة وصورة مميزة.. أما الشق الإخباري لديكم فإنه يدعو للشفقة».
ونشر الحساب الرسمي لقناة «بي إن سبورتس» على «تويتر»، أن كريستيان جروس مدرب الزمالك، أخطر إدارة النادي رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق، حيث كتب: «مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي»، وكانت إدارة الزمالك
ونشر الحساب الرسمي لقناة «بي إن سبورتس» على «تويتر»، أن كريستيان جروس مدرب الزمالك، أخطر إدارة النادي رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق، حيث كتب: «مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي»، وكانت إدارة الزمالك قد تعاقدت مع المدير الفني السويسري جروس في شهر يوليو الماضي بعقد تم الإعلان فيما بعد أنه لمدة موسم واحد.
وقاد جروس الزمالك للوصول إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي فاز فيها الأبيض في مباراة الذهاب بهدف دون رد على النجم الساحلي على أن تُقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل.— Amir Mortada Mansour (@AmirMortada)
يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة و صورة مميزة .. اما الشق الأخباري لديكم فأنه يدعو للشفقة @beINSPORTS_news— Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 1, 2019
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