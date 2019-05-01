الدوري السعودي: سييرا مدرب الشهر.. ومهاجم النصر أفضل لاعب

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

اختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، مدرب نادي الاتحاد “التشيلي” خوسيه لويس سييرا لجائزة أفضل مدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لشهر أبريل، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى مهاجم نادي النصر “المغربي” عبدالرزاق حمد الله.

وجاء تحقيق لويس سييرا لجائزة الأفضلية على مستوى المدربين، بعد أن تمكن من اقتناص 9 نقاط ثمينة لفريقه رفع رصيده بها إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بالفوز على الباطن في اليوم الخامس من شهر أبريل بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي اليوم الثالث عشر فاز على النصر ,الذي كان متصدر الدوري حينها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لينهي مواجهات الشهر في اليوم الثامن عشر بالفوز على الاتفاق بهدفين نظيفين.

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فيما تم اختيار المغربي عبدالرزاق حمد الله،بعد نجاحه في تسجيل سبعة أهداف لفريقه من أصل 11 هدفاً خلال مواجهات الشهر، حيث سجل ثلاثة من أصل أربعة أهداف فاز بها فريقه على الرائد، فيما تمكن من التسجيل مرتين في مرمى الاتحاد في المواجهة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف لهدفين، ليعود حمد الله وينجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في مواجهة فريقه أمام الفتح التي فاز بها النصر بخماسية نظيفة في الدوري.

وهي المرة الثالثة التي يحقق فيها المغربي عبدالرزاق حمد الله جائزة الأفضلية على مستوى الشهر، ليكون اللاعب الوحيد الذي يسجل اسمه في جوائز الشهر لأكثر من مرة.

وتمنح رابطة الدوري السعودي للمحترفين الفائزين بجوائز الشهر مبلغاً مالياً قدره خمسون ألف ريال لكل فائز، فيما يتم منح الفائزين بجوائز الأفضلية على مستوى الجولات، مبلغاً مالياً قدره عشرة آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب، فيما يتم منح الجمهور المثالي درع تكريمي.