شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم 4 بطولات لمسابقة 3*3 لـ«كرة السلة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ينظم الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، أربع مهرجانات لبطولات مسابقة 3*3 لكرة السلة إضافة إلي مسابقات ترويجية ستقام خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ، وذلك في أربع مدن مختلفة، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض.

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وستبدأ اولي البطولات على صالة الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة يومي 5- 6, وفي المدينة المنورة يومي 12-13، وفي المنطقة الشرقية 15-16 وفي منطقة الرياض 18-19 من شهر رمضان المبارك.

من جهته اوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة الاستاذ عبدالالة الشعيل ان الهدف من المهرجان نشر اللعبة على مستوى المملكة وإتاحة الفرصة لعدد اكبر من محبي اللعبة ممارستها, إذ يسمح لجميع الفئات الجماهير والشركات والمؤسسات والمقيمين وأندية الأحياء المشاركة في المسابقة ويتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين ولاعب احتياط وسيتم تكليف حكام معتمدين وتطبيق قانون الاتحاد الدولي في اللعبة.

وحدد الاتحاد جوائز مالية للمركز الأول عشرة الاف ريال، المركز الثاني خمسة الاف ريال, المركز الثالث ثلاثة الاف ريال، المركز الرابع ألفان ريال. موضحا أن المسابقات الترويجية تتضمن مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس وتم تخصيص جوائز نقدية فورية. والتسجيل للمشاركة عن طريق المكاتب الرئيسية للهيئة العامة للرياضة او عن طريق أيميل الاتحاد "[email protected]"