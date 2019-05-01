شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: استضافة 8 من نجوم «WWE» في «الجوهرة».. 7 يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تستضيف الهيئة العامة للرياضة للمرة الثالثة حدثاً كبيراً لـWWE على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الجمعة 7 يونيو عند الساعة 8 مساءً.

وسيشهد الحدث ظهور نجوم WWE العالميين كرومان رينز، وأندرتيكر، وكوفي كينجستون، وبرون سترومان، وسيث رولينز، وجولدبيرج، وأي جاي ستايلز وأخيراً بروك ليسنر، وسيتم الكشف عن نزالات الحدث وآلية بيع التذاكر وأسعارها إضافة إلى معلومات البث في الأسابيع القادمة.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة أقامت نزالات «أعظم رويال رامبل» في جدة إبريل من العام الماضي 2018، ثم الرياض في نزال «كراون جول» الذي أقيم في أكتوبر الفائت من ذات العام، بوجود حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية موسعة على الصعيدين المحلي والدولي.