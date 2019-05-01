اخبار الدوري المصري اليوم الأربعاء 1-5-2019 الاهلي يسعي لتقاسم الصدراة مع بيراميدز أمام طلائع الجيش...

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جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الأربعاء 1-5-2019 تشهد مباراة طلائع الجيش ضد الاهلي، فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة السابعة الا ربع، على ستاد المكس بالإسكندرية، والتى يديرها الحكم محمود عاشور ويعاونه هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، حيث يحتل الأهلي المركز الثانى فى ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، فيما يقع طلائع الجيش فى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة، ويتصدر الجدول بيراميدز برصيد 64 نقطة بعد تعاده أمس أمام مصر المقاصة بهدف لكلا منهما . تشهد مباراة طلائع الجيش ضد الاهلي، فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة السابعة الا ربع، على ستاد المكس بالإسكندرية، والتى يديرها الحكم محمود عاشور ويعاونه هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، حيث يحتل الأهلي المركز الثانى فى ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، فيما يقع طلائع الجيش فى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة، ويتصدر الجدول بيراميدز برصيد 64 نقطة بعد تعاده أمس أمام مصر المقاصة بهدف لكلا منهما .

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الأربعاء 1-5-2019 يلتقى المقاولون العرب ضد الداخلية فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ويدير اللقاء الحكم أحمد العدوى، ويعاونه هاني خيري وخالد رمضان، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 43 نقطة، فيما يحل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة . يلتقى المقاولون العرب ضد الداخلية فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ويدير اللقاء الحكم أحمد العدوى، ويعاونه هاني خيري وخالد رمضان، حيث يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 43 نقطة، فيما يحل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة . Advertisements

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الأربعاء 1-5-2019 استعدادات ديربى البترولى لمباراة إنبي ضد بتروجت، حيث يشهد اللقاء صراع بعنوان البقاء للأقوى، فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، غدا الخميس، فى تمام الساعة السابعة مساءاً، على ستاد بتروسبورت، حيث يحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة .

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الأربعاء 1-5-2019 احتوى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الأزمة التى نشبت خلال الساعات القليلة الماضية، والتى تتعلق بمشاركة الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، حيث تواصل مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وأقنعهم بتنفيذ اقتراحه والذى يتضمن تخصيص 4 أرقام للأندية المصرية عند سحب قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية على أن يتم تسمية الأندية المصرية عقب انتهاء الدورى وكأس مصر .

اخبار الدوري المصري اليوم

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