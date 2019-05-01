شكرا لقرائتكم إصابة مدافع المصرى بكسر فى القدم وغيابه شهر ونصف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الأشعة التى خضع لها محمود حمد، مدافع المصرى إصابته بكسر فى عظمة الشظية، تستوجب الغياب عن الملاعب لمدة شهر ونصف. وتعرض مدافع المصرى للإصابة فى مباراة فريقه ضد وادى دجلة، أمس ضمن مسابقة الدورى العام، التى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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