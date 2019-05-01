شكرا لقرائتكم بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين بتنظيم أمم إفريقيا فى السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت جامعة السويس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق برئاسة الدكتورة جهاد عامر، وعضاء لجان المقابلات وفريق عمل اللجنة، لإجراء المقابلات الشخصية مع الشباب المتطوعين لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتى تنطلق في 21 يونيو القادم.

من جهته استقبل عز الدين ابراهيم، رئيس مجموعة السويس والفريق المعاون له، اللجنة التى بدأت عملها بالمقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للتطوع بالبطولة من السويس ومحافظات القناة، من خلال مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في اللغات الأجنبية وخبراء في اللغات وقياس المهارات.

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فى الوقت الذى تشهد فيه لجان المقابلات الشخصية إقبالا كبيرا من الذين تقدموا على موقع البطولة ، حرصا من الشباب على المشاركة فى تنظيم العرس الإفريقي.

وأنهت لجنة المتطوعين المقابلات الشخصية امس الثلاثاء للمتطوعين من القاهرة الكبرى والتي استمرت على مدار 4 أيام في الفترة من 27 إبريل حتى 30 إبريل 2019.