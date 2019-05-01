مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش اليوم الأربعاء 1/5/2019 فى الدوري اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش اليوم الأربعاء فى الساعة السابعة إلا ربع، على ملعب المكس بالإسكندرية، فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش .. تقديم موعد المباراة





مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش حيث عدلت لجنة المسابقات موعد المباراة لتقام فى السابعة إلا ربع مساء بدلا من الثامنة والربع، لاتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة مواجهة برشلونة وليفربول المحترف به محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطنى، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش .. عودة الحاوى والسولية والشناوى





مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش ، يتسلح الاهلى بعودة وليد سليمان لقائمة المباراة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كما يعود عمرو السولية ومروان محسن ومحمد الشناوى بعد انتهاء الإيقاف، وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان، ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

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مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش .. ضربة البداية لأهم 7 مباريات للأحمر



مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش، حيث يأمل مارتن لاسارتي مدرب الأهلى فى تحقيق الفوز على الطلائع لتكون بداية حصد 21 نقطة من آخر 7 مباريات فى الدورى للتوييج باللقب للعام الثانى على التوالى، مؤكدا أن الفريق لن يتحمل خسائر تضعف من فرصه فى المنافسة، مشيرًا الى أنه يثق فى قدرات اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة، من أجل الحفاظ على اللقب المحلى بعد خسارة دورى الأبطال.مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش ، حيث يحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفا، ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف

مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش .. احصائيات فريق الجيش

مشاهدة مباراة الاهلي و طلائع الجيش ، حيث يحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفا، ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف.