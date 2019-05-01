شكرا لقرائتكم أبو ريدة وشوبير فى باريس لحضور اجتماعات "كونجرس فيفا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ونائبه أحمد شوبير إلى باريس لحضور اجتماعات " كونجرس فيفا" المقرر لها 5 يونيو على هامش كأس العالم للسيدات. أبوريدة بصفته عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي والأفريقي وأحمد مجاهد و مجدى عبد الغني ودينا الرفاعي أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات وذلك فى الفترة من 3 إلى 5 يونيو. Advertisements ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات تنصيب السويسري جياني انفانتينو برئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا لفترة ثانية بعد فوزه بالتزكية.

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