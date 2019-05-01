شكرا لقرائتكم تصاعد أزمة سيدومير والاسماعيلى بسبب الهزائم المتتالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادى الإسماعيلى إحالة ملف البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق، إلى الشئون القانونية برئاسة نصر عزام، فى الوقت الذى تصاعدت فيه الأزمة عقب تقدم الأخير بشكوى إلى الفيفا الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد إدارة الدراويش، بحثاً عن قيمة الشرط الجزائى فى العقد الموقع بينهما.

ووصلت المفاوضات بين الإسماعيلى وسيدومير إلى طريق مسدود عقب الخسارة من بثلاثية نظيفة من وادى دجلة وتكرر الهزائم المتتالية بعدها، وحينها عينت إدارة النادى جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية على رأسه محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديراً للكرة، مما اعتبره المدرب تقليص من صلاحياته وتتفاقم الأزمة بينهما.

مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بدأ مشوار التخلص من المدير الفنى البلجيكى بمحاولات لوضع صيغة لإنهاء العلاقة بينهما دون أعباء مالية عليى خزينة النادى فى وجود عرض بإعطائه راتب شهرين، وفيما ينص العقد على حصول سيدومير على قيمة عقده كاملًا حال فسخ التعاقد قبل نهاية الموسم.

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