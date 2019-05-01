شكرا لقرائتكم تحديد موعد وديتى المنتخب الأولمبى ضد أوزبكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديتين أمام أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو من الشهر المقبل فى إطار إعداد الفراعنة الصغار لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
كان المنتخب الأوزباكستاني قد طلب خوض الوديتين يومي 8 و 10 يونيو وهو ما رفضه المنتخب الأوليمبي وطلبوا تغيير الموعد ليتم الإتفاق فى النهاية على إقامة الوديتين يومي 9 و 11 يونيو.
يترأس بعثة منتخب مصر الأوليمبي كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأوليمبي.
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