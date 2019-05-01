شكرا لقرائتكم نهائي الكأس.. ما بين "العاشرة" واللقب التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث اتحاد جدة عن مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه حينما يواجه التعاون، يوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في نهائي كأس الملك.

وكان الاتحاد قد حقق لقب كأس الملك في الموسم الماضي، عقب فوزه على الفيصلي 3-1 في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

ويتطلع الاتحاد للتتويج بلقبه العاشر في تاريخه، حيث سبق أن حقق اللقب في تسع مناسبات سابقة، كان آخرها في الموسم الماضي، وكان الاتحاد قد حقق أول لقبه في النسخة الثانية للمسابقة عام 58 بعدما انتصر على الوحدة في النهائي بفارق ركلات الترجيح بالنظام القديم عقب انتهاء المواجهة بالتعادل1-1، ليحقق لقبه الثاني في النسخة التي تلتها مباشرةً بفوزه على الوحدة بهدفين نظيفين، سجلها غازي كيال وعبدالرزاق بكر، ليعود ويحقق لقبه الثالث على التوالي حينما هزم الوحدة بثلاثية نظيفة سجلها عبدالحفيظ الميرغني وعبدالحميد راجخان وعبدالرزاق بكر.

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وتوقفت انتصارات الاتحاد في كأس الملك حتى عام 63 حينما توج بلقب كأس الملك للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على الهلال بثلاثية نظيفة سجلها، عبدالقادر كاتلوج ومبارك أبوغنم وسعيد غراب، وفي عام 67 حقق الاتحاد لقبه الخامس في تاريخه بفوزه على النصر 5-3 في النهائي سجلها النور موسى "هاتريك" وسعيد غراب وعبدالله بكر.

وتوقفت إنجازات الاتحاد لمدة 21 عاماً حتى نجح بتحقيق لقبه السادس عام 88 حينما فاز على الاتفاق بالنهائي 1-صفر، سجله مدافعه أحمد جميل، ومع عودة النسخة الجديدة والتي بدأت عام 2007 انتظر الاتحاد حتى النسخة الثالثة عام 2009 ليحقق لقبه السابع عقب فوزه على الهلال في النهائي بركلات الترجيح، وفي عام 2013 حقق الاتحاد لقبه الثامن عقب فوزه 4-2 على الشباب في النهائي، سجلها مختار فلاتة وفهد المولد ونايف هزازي والمجري جورجي ساندرو.

وكانت آخر ألقاب الاتحاد في الموسم الماضي بعد فوزه على الفيصلي في النهائي 3-1 سجلها عبدالرحمن الغامدي وربيع سفياني وعبدالعزيز العرياني.

ويبحث التعاون عن أول ألقابه حيث لم يسبق أن حقق لقب البطولة واكتفى بحصوله على المركز الثاني مرة واحدة في تاريخه وكانت عام 90 حينما خسر في النهائي من أمام النصر بثنائية نظيفة.