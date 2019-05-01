شكرا لقرائتكم الدوري يقترب من الهلال.. ثم يعود إلى النصر.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمضى الهلال عدة جولات متصدراً لكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين مع فارق كبير بينه وبين غريمه التقليدي النصر، إلا أن الأخير خطف الصدارة في أواخر مارس الماضي، قبل أن يفلتها وتعود إليه مع بقاء جولتين على نهاية المسابقة.

كان الفارق بين الناديين 6 نقاط، قبل أن يتعثر الهلال بالتعادل مرتين مع الوحدة وأحد ويخسر الديربي أمام النصر، لكن الأخير سقط أمام اتحاد جدة وعادت الصدارة إلى الهلال في الجولة 27.

وعندما ظن الهلاليون أن لقب الدوري الثالث على التوالي سيكون في خزائن ناديهم، كرر التعاون فوزه في الدوري ليعود النصر في الصدارة بفارق نقطة عن جاره الأزرق.