اخبار الرياضه

فى عيد العمال.. 7 نجوم فى الملاعب المصرية لا يعرفون "الأيدى الناعمة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد العمال.. 7 نجوم فى الملاعب المصرية لا يعرفون "الأيدى الناعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم 1 مايو من كل عام بعيد العمال، والذى يحصل فيه العمال على راحة من العمل كالعادة التى جرت، وبدأت فى شيكاغو بالقرن التاسع عشر.

ولأن نجوم الكرة جزء لا يتجزأ من المجتمع فقد عمل عدد كبير منهم بمختلف المهن والوظائف التى لا يخجلون منها، بل يحرصون فى كل مناسبة على ذكرها.

وتزامنا مع الحدث نرصد أهم الوظائف التى عمل بها نجوم الكرة، قبل الشهرة الأضواء واللعب مع الكبار.

ومن أبرز نجوم الكرة ممن عملوا فى وظائف قبل الانضمام لعالم الساحرة المستديرة محمد أبو تريكة، وأحمد دويدار، وحسين الشحات، وعمرو زكى، وحسام باولو، ودونجا، وغيرهم الكثير.

721c5b8133.jpg

حسين الشحات

أعلن حسين الشحات بعد الانضمام للنادى الأهلى أنه عمل فى أكثر من وظيفة قبل التفرغ لعالم الكرة، حيث عمل فى حمل ألوميتال مقابل 400 جنيه فى الشهر ، وكذلك جمع الكرات من أكاديميات الناشئين مقابل 10 جنيهات، وكذلك العمل فى إحدى محطات البنزين.

 

4614f483e3.jpg

عبد الظاهر السقا

أحد نجوم الجيل الذهبى المتوج ببطولة الأمم الأفريقية عام 1998، بدأ حياته كنقاش ثم أصبح أحد نجوم فريق المنصورة، وبعدها انتقل إلى الدورى التركى.

 

8beff91760.jpg

أبو تريكة

كشف محمد أبو تريكة معشوق الجماهير الأهلاوية أنه عمل قبل احتراف الكرة فى مصنع طوب، لمساعدة والده على مصاعب الحياة.

Advertisements

 

c2efc1f0d3.jpg

شوقى السعيد

قال شوقى السعيد لاعب الإسماعيلى السابق إنه كان يعمل فى محل جزارة قبل الاتجاه للكرة، حتى يتمكن من مساعدة أسرته ماديا، وتوفير أموال تساعده فى الحياة، قبل اللعب فى نادى الشمس ومنه إلى الجونة ثم الإسماعيلى.

 

45787f1059.jpg

عمرو زكى

كشف عمرو زكى لاعب الزمالك السابق أنه كان يعمل "بائع أنابيب" قبل الانضمام إلى صفوف النادى، حيث كان يعمل كعامل زراعى بالإضافة إلى حمل الأنابيب وكانت مهنته قبل الانتقال من المنصورة لإنبى "عامل زراعى".

 

12bd5ca495.jpg

نور السيد

كان  نور السيد لاعب الزمالك السابق مبيض محارة، مع بعض العمال من أبناء بلدته، عندما كان لاعبًا بنادى بنها، قبل أن ينتقل لفريق الجونة بالقسم الثانى ويتأهل معه للدورى الممتاز وينتقل بعدها لعدد من الأندية.

 

11a2878a79.jpg

طارق السيد

طارق السيد لاعب الزمالك السابق عمل فى بداية حياته بتجارة المواشى مع والده، لكنه بعدما تم تصعيده للفريق الأول بالنادى انتقل للعمل فى مجال التجارة والمقاولات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد العمال.. 7 نجوم فى الملاعب المصرية لا يعرفون "الأيدى الناعمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا