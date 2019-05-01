أبو ريدة وشوبير يمثلان مصر فى كونجرس الفيفا بباريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر سفر هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأحمد شوبير نائب المجلس إلى باريس لحضور اجتماعات "كونجرس فيفا" 5 يونيو على هامش كأس العالم للسيدات. ويسافر أبو ريدة بصفته عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى، كما يسافر أحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى ودينا الرفاعى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات، وذلك فى الفترة من 3 إلى 5 يونيو. وتشهد هذه الاجتماعات تنصيب السويسرى جيانى إنفانتينو برئاسة الاتحاد الدولى لكرة القدم لفترة ثانية بعد فوزه بالتزكية.

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