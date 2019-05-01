شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة متطوعى أمم أفريقيا تبدأ المقابلات الشخصية لشباب محافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق برئاسة الدكتورة جهاد عامر وأعضاء لجان المقابلات وفريق عمل اللجنة إلى جامعة السويس لإجراء المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للتطوع ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق بمصر فى 21 يونيو المقبل.

وقد استقبل اللجنة عز الدين إبراهيم، رئيس مجموعة السويس والفريق المعاون له، وبدأت لجان المقابلات الشخصية مهامها بمقابلةً للشباب المتقدمين للتطوع بالبطولة من محافظة السويس والمحافظات المجاورة، حيث تضم اللجان مجموعة من أساتذة الجامعات المتخصصين فى اللغات الأجنبية وخبراء فى اللغات وقياس المهارات.

وتشهد لجان المقابلات الشخصية إقبالا كثيفا من أبناء السويس والمحافظات المجاورة الذين تقدموا على موقع البطولة، فى إطار حرص الشباب على المشاركة فى تنظيم أكبر وأشهر بطولة رياضية فى القارة الأفريقية.

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ومن جانبها تتواجد الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق مروراً على كل لجان المقابلات الشخصية لمتابعة أعمال اللجان، وكذا إجراءات تسجيل الحضور من الشباب.

وتتم المقابلات اليوم فى جامعة السويس حرصاً على تضافر جهود مؤسسات الدولة تجاة هذا الملف .

وقد أنهت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق أمس الثلاثاء المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للتطوع من محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاورة والتى استمرت على مدار أربعة أيام فى الفترة من 27 إبريل حتى 30 أبريل 2019.