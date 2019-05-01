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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يستعيد أوباما قبل مواجهة النجم الساحلى فى موقعة سوسة، الأهلى يستعيد حسام عاشور فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الطلائع.

- الزمالك يستعيد أوباما قبل مواجهة النجم الساحلى فى موقعة سوسة

تعافى يوسف أوباما مهاجم الزمالك من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية أمام النجم الساحلى فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان على استاد برج العرب، فى دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

- الأهلى يستعيد حسام عاشور فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الطلائع

يعود حسام عاشور قائد الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء اليوم الأربعاء، على استاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية، وذلك فى إطار الجولة الـ31 فى بطولة الدورى العام.

- الزمالك يرفض رحيل أحمد مدبولى لدجلة في الصيف

طلب أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، فى الجلسة الخاصة التى عقدها مؤخرًا مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، الرحيل عن الفريق الأبيض، خاصة فى ظل تهميشه من قبل المدير الفنى للفريق الكروى الأول السويسرى كريستيان جروس، وعدم الاعتماد عليه نهائيًا، ليستمر اللاعب فى المشاركة مع فرق الناشئين ما أغضبه وجعله يطلب الرحيل عن الزمالك، لاسيما أن مدبولى تلقى العديد من العروض من معظم أندية الدورى الممتاز فى الوقت الحالى.

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- أبو ريدة يحجز "أرقام" للأندية المصرية قبل قرعة البطولات الأفريقية

أنهى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الأزمة التى نشبت خلال الساعات الأخيرة التى تتعلق بمشاركة الأندية المصرية فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، حيث تواصل رئيس الجبلاية مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وأقنعهم بتنفيذ الاقتراح الذى عرضه وهو تخصيص 4 أرقام للأندية المصرية عند سحب قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية على أن يتم تسمية الأندية المصرية عقب انتهاء الدورى وكأس مصر.

- "الجبلاية" يتحمل تكلفة إقامة تنزانيا وغينيا قبل مواجهة المنتخب وديًا

يتحمل اتحاد الكرة تكلفة إقامة منتخبىّ تنزانيا وغينيا فقط، خلال المباراتين الوديتين اللتين ستقامان مع الفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا، واعتمد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الوطني برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في البطولة التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

- على فرج يبتعد بصدارة التصنيف العالمى للاسكواش.. وهيمنة مصرية على المربع الذهبى

ابتعد على فرج لاعب وادى دجلة وبطل العالم للاسكواش بصدارة التصنيف العالمى للعبة، وذلك عن منافسه ومواطنه محمد الشوربجى صاحب المركز الثانى.

-جروس يدرس الإبقاء على السعيد فى هجوم الزمالك أمام النجم

يدرس كريستيان جروس الاستمرار فى الاعتماد على خدمات عمر السعيد فى هجوم الزمالك أمام الفريق التونسى، خاصة فى ظل تألق اللاعب فى المباريات الأخيرة، ومساهمته فى إحراز محمود كهربا هدف الفوز على النجم فى مباراة الذهاب التى جمعتهما مساء الأحد الماضى على استاد برج العرب.