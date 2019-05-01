شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المكس.. 7 أرقام لـ"الأهلى وطلائع الجيش" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى وطلائع الجيش والمحدد لها السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

ويسعى فريق الأهلى خلال هذه المواجهة إلى الزحف إلى الصدارة، وسط طموح فريق الطلائع فى تحقيق الفوز لتعزيز موقف الفريق فى جدول المسابقة المحلية، لاسيما بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالدورى.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الأهلى و طلائع الجيش " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :