شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: الشئون القانونية بالنادى تدرس شكوى سيدومير للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مطلع داخل النادى الإسماعيلى أن إدارة النادى اتخذت قراراً بتحويل ملف البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق للشئون القانونية بالنادى برئاسة نصر عزام لاتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الشأن، لاسيما بعد شكوى المدرب البلجيكى فى الفيفا.

تقدم البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى بشكوى للاتحاد الدولى الفيفا ضد إدارة النادى الأًصفر بحثاً عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده.

وكانت العلاقة بين الإسماعيلى ومدربه البلجيكى سيدومير وصلت لطريق مسدود بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد فى الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى، لاسيما بعد قررت إدارة النادى تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديراً للكرة وقبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة الأمر الذى اعتبره المدرب تقليص من صلاحياته ليغادر المران وتحيله إدارة النادى للتحقيق بسبب تصريحاته ضد القلعة الصفراء.

وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى رحلة التخلص من سيدومير المدير الفنى للفريق، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة على خزينة النادى مع وجود عرضاً بمنحه راتب شهرين مقابل إنهاء العلاقة لكن المدرب مازال رافضاً، وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالى وهو ما سيكبد الإسماعيلى مبلغًا كبيرًا.