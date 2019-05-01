شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. ثنائية حصيلة آخر مباراة بين الأهلى والجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السابعة إلا ربع من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الجيش فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى، فى اللقاء الذى يقام باستاد المكس بالإسكندرية.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت 9 ديسمبر الماضى فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى، وانتهت المباراة بفوز الأحمر بثنائية أحرزها مروان محسن.

ويحتل الفريق حالياً المركز الثانى برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة، بينما يقع الطلائع فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.