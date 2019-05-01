حوار| صلاح يتحدث عن اتهامه بالاحتيال وتفضيل حصد الدوري على الشامبيونزليج وصدامه بميسي

كتب: أحمد أبوالليل

تحدث المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، عن تفضيله مصلحة فريقه على مصلحته الشخصية، مؤكدا أن ما يهمه هو الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وليس الوصول للهدف الثلاثية في الموسم الحالي 2018-2019.

وقال صلاح في تصريحاته خلال حواره مع موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي إنه يهتم بكرة السلة بجانب الاهتمام بمباراة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أشار إلى اهتمامه بمواجهة ليونيل ميسي، لاعب برشلونة.

وقال صلاح عن شكل شعره في بداية الحوار: "شعري رائع بهذه الطريقة...