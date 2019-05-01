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حوار| صلاح يتحدث عن اتهامه بالاحتيال وتفضيل حصد الدوري على الشامبيونزليج وصدامه بميسي

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كتب: أحمد أبوالليل

تحدث المصري محمد صلاح، لاعب نادي الإنجليزي، اليوم، عن تفضيله مصلحة فريقه على مصلحته الشخصية، مؤكدا أن ما يهمه هو الاستمرار على صدارة ترتيب وليس الوصول للهدف الثلاثية في الموسم الحالي 2018-2019.

وقال صلاح في تصريحاته خلال حواره مع موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي إنه يهتم بكرة السلة بجانب الاهتمام بمباراة الإسباني في نصف نهائي ، كما أشار إلى اهتمامه بمواجهة ليونيل ، لاعب برشلونة.

وقال صلاح عن شكل شعره في بداية الحوار: "شعري رائع بهذه الطريقة...

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