كتب: أحمد أبوالليل
تحدث المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، عن تفضيله مصلحة فريقه على مصلحته الشخصية، مؤكدا أن ما يهمه هو الاستمرار على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وليس الوصول للهدف الثلاثية في الموسم الحالي 2018-2019.
وقال صلاح في تصريحاته خلال حواره مع موقع "بليتشر ريبورت" الأمريكي إنه يهتم بكرة السلة بجانب الاهتمام بمباراة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أشار إلى اهتمامه بمواجهة ليونيل ميسي، لاعب برشلونة.
وقال صلاح عن شكل شعره في بداية الحوار: "شعري رائع بهذه الطريقة...
كانت هذه تفاصيل خبر حوار| صلاح يتحدث عن اتهامه بالاحتيال وتفضيل حصد الدوري على الشامبيونزليج وصدامه بميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.