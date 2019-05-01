تقرير.. هل يؤثر غياب فيرمينو على ليفربول؟.. صلاح الخاسر الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي الدولي روبرتو فيرمينو فشل في الاختبار الطبي حول اللحاق بمباراة برشلونة في المباراة التي تقام مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فيرمينو غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام هيدرسفيلد بسبب إصابة عضلية إلا أن فريقه لم يتأثر بعد الفوز الكاسح بخمسة أهداف دون رد في مباراة أجريت ضمن الأسبوع الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقد يكون غياب فيرمينو ضربة لليفربول قبل موقعة برشلونة خاصة أن البرازيلي دائمًا ما يساعد فريقه في أوقات حاسمة سواء محلية أو أوروبية بجانب صناعته للأهداف.

- 4 أهداف أوروبية

خلال هذه النسخة من مسابقة دوري أبطال أوروبا شارك فيرمينو في جميع مباريات ليفربول بداية من دور المجموعات وحتى إياب لقاء دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي.

فيرمينو أحرز خلال مبارياته العشرة أربعة أهداف كان من أهمهم هدفه في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي في اللقاء الأول بدور المجموعات حيث كانت المباراة تشير نتيجتها إلى التعادل (2-2) قبل أن يسجل فيرمينو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

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- الضلع الثالث مع صلاح وماني

يعتبر صاحب الـ27 عامًا أحد أهم أضلاع المثلث في فريق ليفربول بجوار الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي سادو ماني.

فيرمينو يتواجد في المركز الثالث على مستوى التهديف خلف صلاح وماني والترتيب الثاني على مستوى صناعة الأهداف بجوار مو.

الموسم الحالي شهد تسجيل البرازيلي مع فريقه ليفربول 16 هدف بجانب صناعته 8 تمريرات حاسمة.

أهم مباريات فيرمينو هذا الموسم عندما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك آرسنال في مباراة انتهت لصالح الريدز بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الأسبوع الـش20.

أما على صعيد صناعة الأهداف فاستطاع النجم المصري أن يستغل تمريرات البرازيلي بعدما حصل منه على ثلاث أسيستات.