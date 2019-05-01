صلاح يتحدث عن.. لقب "الغطاس".. وماذا حدث في نهائي الأبطال أمام مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن طريقة تصفيف شعره، وشغفه بكرة السلة، إلى جانب ما حدث عقب إصابته في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وخلال مقابلة صحفية مع بليتشر ريبورت قال صلاح: "بالنسبة لشعري أعتقد أنه ستايل خاص بي، لا أسعى لتغييره، إنه جذاب".

وبسؤاله عن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صفحة ليفربول وهو يلعب كرة السلة قال: "أنا شغوف باللعبة، والآن أصبحت شغوفًا بها أكثر من الماضي، بدأت متابعة بعض المباريات وتعرفت على أسماء بعض اللاعبين مثل جيمس ليبرون وستيفن كوري".

وعما يقوله البعض عن تراجع مستواه هذا الموسم قال: "التوقعات كانت كبيرة جدًا، سجلت أكثر من 40 هدفًا الموسم الماضي، الآن يطالبونني بتسجيل 60، والموسم المقبل سيطلبون 90، إذا سجلت 30 هدفًا وحصد فريقي المركز الثالث أو الرابع في بطولة الدوري لن أكون سعيدًا".

وعن وصفه بالغطاس قال "مو": "ليس لدي ما أقوله، سيكون هناك تقنية فيديو VAR الموسم المقبل، وأنا متأكد عندما نحصل على ركلة الجزاء سيقولون الفار مخطئ".

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وردًا على سؤال الفوز بدوري الأبطال أم الدوري الإنجليزي؟، قال: "أعتقد بالنسبة للمدينة والمشجعين نعم إنهم يرغبون في تحقيق الدوري، بالنسبة لي أفضل الاثنين حتى أكون صادقًا".

وأكمل: "ولكن عند الاختيار بين البطولتين، أفضل التضحية بدوري الأبطال للفوز بالدوري الإنجليزي من أجل المشجعين".

وعما حدث مع راموس في نهائي الأبطال قال: لقد كانت لحظة سيئة، مباراة نهائي دوري أبطال حلم كبير لي وللمدينة، للجماهير، كانت لحظة صعبة خاصة عند التبديل، ذهبت لغرفة خلع الملابس، بكيت، شعرت وقتها أن الحلم قد انتهى".

وبسؤاله عن الوقت الذي استغرقه لتخطي تلك اللحظة قال: "أعتقد أنها ما زالت تؤلمني حتى الآن، كنا بحاجة للفوز، كنا قريبين من البطولة".

وواصل صلاح: "كنت أرغب باللعب في كأس العالم بشكل أفضل، لقد كان حلمًا بالنسبة لي، ولكن لم أكن بكامل لياقتي، كنت أذهب إلى غرفتي وأبكي كل يوم لم أشارك في المباراة الأولى مع المنتخب، بكيت بالحافلة، كنت أريد البدء، كنت أريد اللعب".

وردًا على ما إذا كانت هناك فرصة للحديث مع راموس عن الواقعة أجاب: "لا لم أتحدث معه، وبالنسبة لي الأمر انتهى".