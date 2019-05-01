مصدر يكشف لمصراوي.. اتجاه لتأجيل قمة الأهلي والزمالك لما بعد كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، أن لجنة المسابقات تعمل على إنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه في حالة استمرار المنافسة على لقب البطولة بين الأهلي والزمالك، فإن لقاء القمة سيقام بعد البطولة الأفريقية.

وقال المصدر: "نعمل جاهدين على إنهاء منافسات الدوري قبل حلول كأس الأمم، لكننا قد نواجه عقبة وهي موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في حال استمرار المنافسة بينهما للنهاية".

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وأكمل: "إذا كانت مباراة القمة هي الحاسمة في تحديد بطل الدوري فإننا نفكر جديًا في تأجيلها لما بعد كأس الأمم، حتى لا تؤثر بالسلب على المنتخب قبل البطولة".

واختتم: "في هذه الحالة سنبلغ الكاف بمشاركة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال بما أن البطولة والوصافة ستنحصر بينهما، على أن يتم تحديد البطل بعد كأس أمم أفريقيا".

الجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو وتنتهي في 19 يوليو المقبل، في الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد انتهاء بطولة الدوري بعد.