أمير مرتضى ينفي رحيل جروس.. ويوضح: جلسته مع الرئيس للتحضير لمباراة النجم فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، صحة حقيقة رفض المدير الفني السويسري كريستيان جروس تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وكتب نجل رئيس الزمالك تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق، المدير الفني اجتمع مع رئيس النادي في حضوري أمس والاجتماع بأكمله كان بخصوص الاستعداد والتحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر".

وواصل :"لم يتم التطرق أصلا لتجديد أي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس الاخبارية" أكدت ظهر اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" رفض جروس تجديد عقده مع الزمالك. (طالع التفاصيل).

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في المقابل، رد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك ليؤكد أن جروس رحّب بالاستمرار مع القلعة البيضاء (طالع التفاصيل).

وكان كريستيان جروس قاد فريق الزمالك مطلع الموسم الحالي، حيث يتواجد الفريق الأبيض حاليًا في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز، لكن يمتلك الفريق الأبيض ثلاث مباريات مؤجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية في مباراة من المقرر أن تقام مساء الأحد المقبل بسوسة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت الأحد الماضي ببرج العرب بالاسكندرية انتهت لصالح الزمالك بهدف دون رد.