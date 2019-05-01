بالاسيوس وسيلفا على رادار أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا اليوم الأربعاء أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يكثف من جهوده في الوقت الراهن، للتعاقد مع نجم نادي ريفر بليت الأرجنتيني، إزيكيل بالاسيوس، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن لاعب الوسط الأرجنتيني هو أحد أبرز النجوم الذين يحظون باهتمام المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني.

و سعى النادي الإسباني للتعاقد مع بالاسيوس في الموسم الماضي، ولكنه لم يفلح في حسم الصفقة لصالحه، بسبب تدخل ريال مدريد الذي كان يرغب أيضاً في الحصول على خدمات اللاعب.

وعلى جانب أخر، أكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يتطلع أيضاً للفوز بخدمات الظهير الأيسر لنادي ليغانيس الإسباني، جوناثان سيلفا، والذي يلعب بين صفوف الأخير على سبيل الإعارة قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وألمحت آس إلى أن العلاقة الجيدة بين أتلتيكو مدريد وسبورتنغ لشبونة ستمهد الطريق بشكل كبير للنادي المدريدي لحسم صفقة ضم اللاعب.