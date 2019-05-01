عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الداخلية

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الداخلية، الساعة الرابعة والنصف، على ستاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل محمود أبوالسعود في حراسة المرمى، وأمير عابد ومحمد سمير وحسن الشامي ومحمد سوسته ومحمد مجلي ولويس إدوارد ويوسف الجوهري وفاروق نور الدين وسيف الجزيري وأحمد

علي كامل.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من محمد طلعت وعبدالعزيز موسى وحسن شاهين وعبدالله السيد وسامي عبدالستار وعبدالوهاب إسماعيل وهشام يحيى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 43 بينما يحتل الداخلية المركز الـ 17 برصيد 26 نقطة.