قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، عقد اجتماع شهري لمجلس الإدارة، وتقرر له أول يوم أحد من كل شهر. أحد من كل شهر. واتفق مسئولو اتحاد الكرة في الاجتماع الأخير على عقد الاجتماع الشهري بصفة منتظمة لمتابعة كل المستجدات أولًا بأول. الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة عقد اجتماعه الأخير يوم الأحد الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يجتمع أول يوم "أحد" من كل شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.