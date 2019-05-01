شاهد.. جماهير برشلونة ترحب بـ محمد صلاح mo salah على طريقتها الخاصة

يحل فريق ليفربول مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلًا على نظيره برشلونة، على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحرصت جماهير برشلونة على الاحتفاء بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل المباراة بساعات،

حيث حمل عدد من جماهير برشلونة بانر يحمل صورة mo salah، في محيط ملعب كامب نو.

ويسعى البرسا بقيادة أسطورة الفريق ليونيل ميسي للفوز من أجل وضع قدم ونصف نحو